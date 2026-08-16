Topa llegará a Cutral Co para el gran cierre del Mes de las Infancias

El próximo 30 de agosto

La sede del barrio Centro Sur de Cutral Co recibió a numerosas familias que se acercaron para celebrar el Día de las Infancias con una jornada repleta de juegos, actividades recreativas y sorteos.

Durante el encuentro, el intendente Ramón Rioseco anunció una de las principales propuestas para el cierre de las celebraciones: la presentación de Topa en la ciudad, prevista para el próximo 30 de agosto, en el marco del Gran Cierre del Mes de las Infancias.

Los chicos disfrutaron de distintas actividades, entre ellas zumba infantil, clases de teatro, pelotero, metegol y sorteos de juguetes. La jornada fue pensada como un espacio de encuentro y entretenimiento para compartir en familia.

Rioseco participó de la celebración junto al presidente del barrio Centro Sur, José Bernal, y destacó el trabajo que se viene realizando en distintos sectores de la ciudad.

“Estamos haciendo festejos en muchos barrios y el 30 de agosto vamos a hacer un gran cierre del Mes de las Infancias con Topa. Habrá juegos, premios y muchas sorpresas para que todos los chicos de Cutral Co puedan disfrutar”, señaló el jefe municipal.

Por su parte, Bernal valoró la convocatoria y agradeció el acompañamiento del municipio. “Estamos contentos por la concurrencia y agradecidos con el Intendente, que colaboró y nos acompañó una vez más”, expresó.

Con actividades en distintos barrios y la presentación anunciada para el 30 de agosto, Cutral Co se prepara para cerrar el Mes de las Infancias con una propuesta destinada a reunir a las familias de toda la ciudad.