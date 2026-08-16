Cutral Co: realizarán una jornada del Registro Único de Bicicletas

La actividad se desarrollará en el Salón Mutual Policial

El próximo 21 de agosto se llevará a cabo en Cutral Co una jornada destinada al Registro Único de Bicicletas, una iniciativa que busca facilitar la identificación y registro de estos vehículos.

La actividad se desarrollará en el Salón Mutual Policial de Cutral Co, ubicado en Belgrano N.º 315, en el horario de 10 a 16 horas.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse para realizar el trámite correspondiente y obtener información sobre el Registro Único de Bicicletas de la provincia del Neuquén.

Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 299 3240017, el correo electrónico registrobicicletas@neuquen.gov.ar y la página de Facebook “Registro único de bicicletas – nqn”.