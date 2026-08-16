Cutral Co se prepara para el primer encuentro de Stunt Bike

Una propuesta que reunirá a aficionados de las motos y las acrobacias sobre dos ruedas.

Cutral Co será escenario el próximo sábado 22 de agosto del 1° Encuentro de Stunt Bike, una propuesta que reunirá a aficionados de las bicicletas y las acrobacias sobre dos ruedas.

La actividad se desarrollará desde las 16 horas sobre calle Elordi, entre Roca y Avenida del Trabajo, donde los asistentes podrán disfrutar de una jornada dedicada al mundo del stunt bike.

El encuentro contará además con DJ en vivo y grandes sorteos, como parte de una propuesta pensada para compartir una tarde diferente y convocar a vecinos y visitantes.