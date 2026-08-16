El merendero Estrellita invita a celebrar el Día del Niño este domingo eh Cutral Co

En el barrio Monte Hermoso

El Merendero Estrellita prepara una jornada especial para celebrar el Día del Niño con una propuesta destinada a compartir una tarde de alegría, juegos y actividades para toda la familia.

El festejo se realizará este domingo 16 de agosto, de 13:30 a 18:00, en el sector Monte Hermoso, ubicado sobre calle Dionisio Laz, lote 6.

Durante la jornada habrá distintas propuestas para los niños, entre ellas juegos, peloteros, música, sorteos y sorpresas. Además, se ofrecerán chocolate, facturas, tortas fritas y golosinas.