El merendero Estrellita invita a celebrar el Día del Niño este domingo eh Cutral Co

El Merendero Estrellita prepara una jornada especial para celebrar el Día del Niño con una propuesta destinada a compartir una tarde de alegría, juegos y actividades para toda la familia.
El festejo se realizará este domingo 16 de agosto, de 13:30 a 18:00, en el sector Monte Hermoso, ubicado sobre calle Dionisio Laz, lote 6.
Durante la jornada habrá distintas propuestas para los niños, entre ellas juegos, peloteros, música, sorteos y sorpresas. Además, se ofrecerán chocolate, facturas, tortas fritas y golosinas.