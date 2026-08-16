Cutral Co recibe a más de 200 nadadores en la tercera fecha del Torneo Provincial

Las actividades se desarrollan en la Pileta Semiolímpica del Natatorio Municipal

La ciudad de Cutral Co es sede este fin de semana de la tercera fecha del Torneo Provincial de Natación de Neuquén, una competencia que reúne a más de 200 nadadores de distintos puntos de la provincia, además de representantes del Club del Progreso de General Roca.

Las actividades se desarrollan en la Pileta Semiolímpica del Natatorio Municipal, donde los deportistas participan de las distintas pruebas previstas para el certamen.

Cutral Co cuenta con una delegación de 22 nadadores que integran el equipo Infanto-Juvenil de la Escuela Municipal de Natación. Los representantes locales compiten durante las diferentes jornadas junto a los demás participantes.

El director del Natatorio Municipal, Emiliano Ramírez, explicó que el torneo está organizado en cuatro jornadas distribuidas durante tres días. La competencia comenzó el viernes con las pruebas de fondo, continuó este sábado con dos jornadas y tendrá su cierre este domingo.

Además de la competencia deportiva, el encuentro representa una instancia importante para los nadadores que buscan alcanzar las marcas necesarias para avanzar a competencias de mayor nivel.

En este sentido, Ramírez destacó que quienes logren los registros requeridos tendrán la posibilidad de clasificar a los torneos nacionales previstos para fin de año.

La realización de esta fecha provincial en Cutral Co permite además que los jóvenes integrantes de la escuela Municipal de Natación compitan como locales ante delegaciones de diferentes localidades de Neuquén y de la provincia de Río Negro.