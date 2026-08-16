Avanzan las obras de parquización en el barrio Suyai de Plaza Huincul

Durante la jornada del viernes se colocaron 590 metros cuadrados de césped

Los trabajos de recuperación y puesta en valor de los espacios comunitarios del barrio Suyai continúan con nuevas tareas de parquización destinadas a mejorar el entorno y generar áreas de uso y disfrute para los vecinos.

Durante la jornada del viernes se colocaron 590 metros cuadrados de césped en la isla ubicada en el ala oeste del sector de monoblocks. La intervención forma parte de un proyecto integral de renovación de los espacios comunes del barrio.

De acuerdo con lo informado, con las tareas realizadas hasta el momento se renovó aproximadamente el 85% de la superficie total del barrio. Los trabajos contemplan el retiro de maleza, tareas de limpieza y parquización de distintos sectores.