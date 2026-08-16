Convocan a una reunión informativa de delegados para organizar la Estudiantina 2026

En la Casa de la Historia

Este miércoles 19 de agosto se realizará una reunión informativa destinada a delegados y delegadas de escuelas secundarias de Cutral Co y Plaza Huincul, en el marco de la organización de la Estudiantina 2026.

El encuentro está previsto para las 10 horas en la Casa de la Historia, ubicada en Sáenz Peña y Ruta 22, y tendrá como objetivo brindar información y avanzar en los detalles vinculados a las actividades de la tradicional celebración estudiantil.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que se desempeñen como delegados de 4° y 5° año de escuelas secundarias comerciales; 5° y 6° año de escuelas secundarias técnicas; y 5° año del Colegio Tecnológico UTN-FRN.