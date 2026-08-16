Cutral Co: advierten por personas que se hacen pasar por recolectores municipales

Se hacen pasar por operarios del área y ofrecen bolsas a cambio de colaboraciones económicas con motivo del Día del Niño.

La dirección de Recolección, dependiente de la secretaría General de la Municipalidad de Cutral Co, alertó a la comunidad por la presencia de personas que se hacen pasar por operarios del área y ofrecen bolsas a cambio de colaboraciones económicas con motivo del Día del Niño.

Desde el organismo municipal aclararon que estas personas no pertenecen al servicio de recolección y que se trata de una maniobra engañosa.

La Municipalidad recordó que el personal de Recolección se encuentra debidamente identificado y que no solicita dinero, colaboraciones ni donaciones, ni tampoco realiza venta de bolsas u otros elementos en nombre del municipio.

Ante estas situaciones, se solicitó a los vecinos no entregar dinero ni realizar ningún tipo de colaboración, y prestar especial atención a la identificación de quienes se presenten en nombre de la Municipalidad.