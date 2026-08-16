Lanzan taller gratuito de autogestión de impuestos en la EPA N.º 5

Tendrá una duración de un mes

La Escuela Profesional de Adultos (EPA) N.º 5 llevará adelante un taller de Autogestión de Impuestos, una propuesta de formación profesional destinada a jóvenes y adultos interesados en desarrollar un emprendimiento o adquirir herramientas prácticas para realizar sus gestiones impositivas.

La capacitación corresponde al área de Secretariado Administrativo Contable y tendrá una duración de un mes, con modalidad de cursado en horario vespertino, de 19 a 22 horas.

Durante el taller, los participantes podrán incorporar conocimientos vinculados a la obtención de la clave fiscal y CUIT, el alta y baja de monotributo, el monotributo unificado, la recategorización, la generación y pago del VEP y la facturación electrónica.

La propuesta es gratuita y está orientada especialmente a quienes buscan fortalecer sus conocimientos para desenvolverse de manera autónoma en trámites y obligaciones tributarias.

Las personas interesadas pueden obtener mayor información comunicándose al 299 4137958 o acercándose a la sede de la institución, ubicada en General Paz Nº 157.