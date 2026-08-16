Cerca de 9 mil docentes neuquinos se capacitaron en IA y tecnología

La escuela Digital Neuquina ya alcanzó a cerca de 9.000 docentes a través de sus propuestas gratuitas de formación, impulsadas por el Gobierno provincial mediante el Ministerio de Educación.
Entre las capacitaciones más elegidas se encuentra Inteligencia Artificial, con 1.222 inscriptos, seguida por Ciudadanía Digital (889) y Clases en Entornos Virtuales (884). También se destacan cursos sobre tecnología, narrativas digitales, modelado e impresión 3D.
La plataforma ofrece cursos virtuales, asincrónicos, autoasistidos y con puntaje docente reconocido por el Consejo Provincial de Educación (CPE), permitiendo que educadores de distintos puntos de Neuquén accedan a formación sin restricciones de horarios ni ubicación.
Durante 2026 se sumaron diez nuevas propuestas vinculadas con inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, programación, realidad aumentada, tecnologías inmersivas, Big Data, educación ambiental y habilidades comunicacionales.