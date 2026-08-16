Jóvenes neuquinos representarán a la Argentina en el Mundial de Karate JKS

La delegación está integrada por adolescentes y jóvenes de entre 13 y 19 años

Once deportistas del dojo Komazawa de Neuquén viajarán a Vitória, Brasil, para participar del 7° Mundial de Karate JKS, que se desarrollará del 20 al 23 de agosto.

La delegación está integrada por adolescentes y jóvenes de entre 13 y 19 años, quienes competirán en las categorías cadetes, juveniles, sub 21 y senior, además de distintas modalidades de Kumite, Kata y Koten Kata.

El equipo neuquino cuenta con años de trayectoria y entrenamiento. Según explicó el profesor Wálter Martínez, entrenador provincial, algunos de los atletas llevan más de seis años practicando la disciplina y realizan una preparación de entre dos y tres horas diarias, de lunes a sábado.

“Llegar al mundial es el resultado de años de esfuerzo, constancia y procesos de selección”, destacó Martínez, quien remarcó el orgullo de integrar la selección argentina y representar a Neuquén en una competencia internacional.

La delegación está conformada por Venecia Liche, Fabián Cedeño Pérez, Laureano Ravagnan, Gastón Pozo, Gerardo Aiello, Rodrigo Gael Vescovi, Lucas Orellana, Lautaro Romero, Milagros López, Diego Nadal y María Clara Barra Förster.

También viajarán los entrenadores Wálter Martínez, Ariel Montenegro y Daniel Maehamasaki. La comitiva cuenta con acompañamiento del Gobierno provincial y partirá antes del inicio del certamen para adaptarse al lugar y completar la preparación.

Para los jóvenes, el objetivo no se limita a conseguir medallas. La experiencia representa la posibilidad de medirse con competidores de distintos países y demostrar el esfuerzo realizado durante años de entrenamiento, llevando a Brasil el nombre de su dojo, Neuquén y la Argentina.