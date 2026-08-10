Trekking a Laguna Colorada: los cupos ya están completos

El punto de encuentro será la escuela de Policía

Los cupos para participar del trekking a Laguna Colorada, previsto para el próximo domingo 23 de agosto, ya se encuentran completos, según se informó.

La actividad comenzará a las 14:00 horas y contará con un recorrido de dificultad baja. El punto de encuentro establecido será la escuela de Policía, desde donde partirá el recorrido.

Las inscripciones habían sido habilitadas de manera online a través de un formulario, pero la convocatoria tuvo una rápida respuesta y ya no quedan cupos disponibles para participar de esta edición.