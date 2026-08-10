Explosión en un yacimiento de Vaca Muerta dejó tres trabajadores heridos

En la zona de El Trapial

Una grave explosión se registró este lunes por la tarde en un yacimiento de Vaca Muerta, en la zona de El Trapial, y dejó como saldo tres trabajadores heridos. El accidente se produjo pasadas las 14, como consecuencia de una reacción química.

El hecho ocurrió en la Batería 1 de Chevron, ubicada a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces. Tras la explosión, una trabajadora sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia a una clínica de esa localidad para recibir atención médica.

Además, otros dos trabajadores, integrantes del Sindicato de Petroleros Privados, resultaron con heridas leves. Ambos fueron trasladados a un centro de salud y, según trascendió, se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la explosión provocó que esquirlas fueran despedidas a más de 1.000 metros del lugar, lo que habría ocasionado las lesiones a los operarios.

Ante la magnitud del incidente, se desplegó un importante operativo sanitario en la zona. También se activó el protocolo correspondiente para este tipo de emergencias, con la intervención de personal policial y bomberos voluntarios debido a la presencia de material peligroso.

Las circunstancias que provocaron la reacción química y la posterior explosión son materia de investigación.