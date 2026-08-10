Ciberdelito: Figueroa dijo que en la prevención “siempre existe una gran solución”

El acto inaugural de las jornadas fue encabezado por el gobernado Rolando Figueroa.

Hoy se concretó la apertura de las primeras Jornadas de Ciberseguridad Ciudadana, que se desarrollarán hasta mañana martes en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

El acto estuvo presidido por el gobernador Rolando Figueroa. La propuesta de esta actividad, es acercar a la comunidad herramientas concretas de prevención.

Se especificó que en un escenario donde las estafas virtuales, el robo de identidad y otras modalidades de delito informático se encuentran en constante evolución, desde la Provincia se continúan impulsando acciones de concientización y capacitación para fortalecer la prevención y promover un uso seguro de las tecnologías.

Figueroa dijo que “hemos disminuido todos los ratios de los delitos” y mencionó que esto fue posible por “la presencia y la dedicación policial, por combatir la droga”.

Luego indicó que cuando se habla de ciberdelitos, se trata de “un ratio que no depende solo de nosotros” y aseguró que es fundamental la prevención y la difusión de herramientas para que la ciudadanía esté preparada para no caer en este tipo de estafas.

“Más de 2.000 millones de pesos se han denunciado en el último año que, mediante estafas digitales, han robado en cuentas de neuquinos”, informó y añadió: “El que realiza la estafa no necesariamente tiene que estar territorialmente con nosotros. El delito puede ser desde cualquier lugar del mundo, con lo cual hay que prepararse de una manera sumamente diferente. No se puede avanzar si no prevenimos”.

“Como cuando estamos en la calle tenemos que prevenir algunas cosas, cuando estamos en la computadora o en el teléfono, tenemos que prevenir otras. Y no es solo de los chicos, porque muchos caen, más bien, de los que peinan más canas”, expresó.

El mandatario consideró que se requiere “un gran trabajo y una gran participación” en materia de difusión: “Hay que estar en las escuelas, en los centros de jubilados y en cada uno de los lugares que se necesite para otorgarles herramientas a los vecinos y que podamos prevenir esto”.

Por otra parte, destacó que la senadora nacional Julieta Corroza presentó en el Congreso “un proyecto para volcar todas estas jornadas de prevención a todo el país”. “Si en todo el país tomamos esas precauciones, seguramente va a mejorar la posibilidad de no tener que sufrir tantos delitos”, afirmó.

Dijo que “es muy importante” la realización de las jornadas y aseguró que, en materia de ciberseguridad, en Neuquén “hemos trabajado en cada uno de los eslabones”. Explicó que el primero fue la modificación del Código de Procedimiento Penal: “Ahí modificamos, sobre todo, la etapa de la prueba. Faltaba conseguir prueba en cada uno de estos delitos y Neuquén hace más de 15 años esto ya lo legisló”.

“La policía se encargó del tema, tenemos una dirección provincial específicamente dedicada a todo esto y tenemos también miembros de la policía que están totalmente enfocados en esto. Nos falta la prevención ciudadana, que es lo que hoy queremos difundir”, agregó.

Figueroa aseguró que “es fundamental poder entrar en las escuelas” para otorgar herramientas de prevención a los niños y jóvenes. “Tenemos que prepararnos por cómo va evolucionando el delito y estar antes. En la prevención siempre existe una gran solución”, manifestó.

Por último, destacó la preparación de la Policía del Neuquén y puso como ejemplo el combate del microtráfico de drogas. “Nos hemos adecuado para poder lograr eso”, dijo y aseveró: “Lo podemos hacer porque tenemos una policía honesta, trabajadora, que se dedica, enfocada y que excluye al que hace las cosas mal. Hemos ido logrando pasos muy importantes”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini expresó que “hace unos años, la seguridad se reducía a prevención en las calles, rutas, barrios y plazas. Y hoy debemos sumarle el mundo digital, que es sumamente importante, sumamente grave y sumamente difícil de prevenir esos delitos”.

Consideró que las fuerzas de seguridad “pueden colaborar, pero no se puede estar dentro de la casa de cada uno de ustedes cuando están mirando su celular. Ahí se realizan estos delitos, con errores que se cometen para que los delincuentes aprovechen y vulneren nuestra seguridad, nos sustraigan nuestros datos personales, tomen nuestros propios elementos, nuestros propios contenidos subidos a las redes, y los utilicen”.

“Cuando asumimos la gestión, hablar de inteligencia artificial era prácticamente una película de ciencia ficción. Y hoy todos tenemos una IA en nuestros celulares. Colabora con nuestras tareas diarias y es de suma utilidad, pero también es de sumo riesgo. Ahí está la importancia de la prevención y del cuidado”, señaló el ministro.

“Estos delincuentes están atentos y prestando atención a cualquier detalle y cualquier vulnerabilidad para poder ingresar”, indicó Nicolini y concluyó diciendo que “desde esta gestión de gobierno, trabajamos para que Neuquén sea una provincia innovadora, muy promisoria y segura, tanto en el entorno físico como en el digital”.