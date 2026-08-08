Tobares entregó banderas de ceremonia al club municipal de Cutral Co

Estuvo reunido en su despacho con José Navarrete y Carolina Alarcón

El ministro de Gobierno provincial, Jorge Tobares recibió en su despacho a representantes del Club Deportivo Cultural Municipales de Cutral Co, que está recuperando su estructura y funcionamiento.

Tobares publicó en sus redes sociales la reunión que mantuvo con el presidente, José Navarrete y la vocal, Carolina Alarcón, y recordó que hace poco tiempo el gobernador Rolando Figueroa le entregó su personería jurídica.”

El club cumple un rol social y comunitario muy importante a través de la contención, formación e integración de niños, adolescentes y jóvenes con seis subcomisiones deportivas y propuestas culturales”, dijo el ministro que además donó banderas de ceremonia a la institución.