¿Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul?

Se indica inestabilidad y posibilidad de tormentas por la mañana, y viento.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada inestable, con posibles tormentas y ventosa.

La temperatura máxima esperada es de 8° Centígrados y la mínima de -5° hacia la noche.

El viento se presentará del oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 53 kilómetros en el día; para la noche, rotará al suroeste a 33 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto, con posibles tormentas en el día y para la noche se mantendrá igual, inestable.

Para el domingo, se pronostica cielo cubierto en la mañana y despejado por la noche y la temperatura de 5° Centígrados y la mínima de -5 grados.