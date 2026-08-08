Junín de los Andes será sede de la octava fecha del Rally Neuquino

APPRyN Sur oficializó a la localidad de Junín de los Andes como el escenario de la octava fecha del Campeonato Rally Neuquino 2026. La confirmación se realizó tras la firma de un convenio entre la asociación y las autoridades locales.
La competencia está programada para los días 9, 10 y 11 de octubre. Con este acuerdo, el certamen provincial retornará a los caminos de dicha localidad para el desarrollo de la actividad deportiva.
Desde la organización indicaron que se trabaja de manera conjunta con el municipio en los preparativos de la fecha. El objetivo de la gestión es coordinar la logística necesaria para recibir a pilotos, navegantes, equipos y aficionados durante el fin de semana de competición.