Acipan sobre Halliburton: “Es insólito que se quiera modificar contratos en plena ejecución”

Según la cámara empresarial de Neuquén capital, las empresas pymes saben de la exigencia competitiva de Vaca Muerta y ya trabajan con márgenes acotados

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) cuestionó la decisión de Halliburton Argentina S.R.L. de aplicar una quita del 23% sobre los valores de contratos ya firmados con empresas proveedoras, comunicada para el período comprendido entre agosto y diciembre.

Esta decisión fue rechazada por la Cámara Empresarial de Añelo y también por el Sindicato de Petroleros. En el caso de ACIPAN, se cuestionó la falta de previsión.

Para la entidad, resulta insólito que se pretenda modificar contratos en plena ejecución, cuando las empresas ya incorporaron personal, adquirieron equipos y comprometieron financiamiento sobre la base de esos valores.

“Revisar productividad, discutir un contrato nuevo o sentarse a renegociar forma parte del negocio y nadie se sorprende por eso. Reescribir el precio de un acuerdo que ya está corriendo es otra cosa: el riesgo de una decisión que tomó una empresa lo termina pagando la otra”, señaló el presidente de ACIPAN, Dante Scantamburlo.

Desde la cámara explicaron que el precio de un servicio petrolero se construye con meses de anticipación y sobre variables que quedan definidas mucho antes del inicio de la operación: nómina, mantenimiento de equipos, repuestos, seguros, logística, carga impositiva y costo del financiamiento.

“Cuando esos números ya se firmaron, una quita del 23% se absorbe con capital de trabajo o se absorbe con gente. No hay una tercera opción”, agregó Scantamburlo.

La institución remarcó que las empresas de la región conocen la exigencia competitiva de Vaca Muerta y trabajan a diario con márgenes acotados.

“Las empresas locales compiten todos los días y saben lo que significa cuidar cada peso. La discusión de fondo es otra: se pretende corregir hacia atrás una ecuación económica que fue aceptada por las dos partes cuando se contrató el servicio”, indicó Scantamburlo.

ACIPAN pidió que cualquier revisión de condiciones comerciales se plantee antes de asumir nuevos compromisos o se resuelva mediante acuerdos con plazos, contraprestaciones y reglas claras para ambas partes. Ese camino, sostuvo la entidad, evita comprometer la capacidad financiera y operativa de proveedores que sostienen buena parte de la actividad diaria en los yacimientos.

“Vaca Muerta necesita proveedores que puedan invertir, tomar crédito y planificar a tres años. Para eso hace falta algo elemental: que un contrato firmado valga lo que dice. Si se puede corregir sobre la marcha, el que termina pagando más caro es todo el sistema”, concluyó el titular de ACIPAN.