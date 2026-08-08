Consultorio para adolescentes: pueden ir solos a consultar por su salud física, mental y reproductiva

Es en el hospital de Cutral Co, es gratis y sin turno previo

En el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul se abrió una instancia de atención especializada para adolescentes entre los 13 y los 19 años.

Se trata del Consultorio de Atención Integral para Adolescentes que funciona sin turno previo, por orden de llegada. Se atiende todos los miércoles de 13 a 16 h en el hospital zonal.

Los chicos y chicas pueden ir solos o acompañados por un amigo, amiga, familiar o pareja. Se atienden situaciones de salud física, mental, sexual y reproductiva, que incluye acompañamiento emocional.

Se lo plantea como un espacio confidencial y respetuoso. La atención es a demanda espontánea, sin turno previo.