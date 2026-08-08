Skliar, filósofo y docente, disertó en el Festival del Libro y Expo Vocacional “El Mundo en Letras”

Skliar es investigador del Conicet en temas educativos y convocó a un cientos de docentes de la comarca

Se realizó la segunda jornada del Festival del Libro y Expo Vocacional “El Mundo en Letras” con una tarde de propuestas culturales, educativas y de orientación vocacional.

El punto central estuvo a cargo de Carlos Skliar, quien brindó la capacitación “La educación como artesanía de recomienzos” ante un auditorio colmado de docentes. La propuesta, que otorgó puntaje docente, generó un espacio de reflexión e intercambio en torno a los desafíos actuales de la educación.

Al finalizar su participación, Skliar destacó: “Estoy sorprendido con esta experiencia. Desde la pandemia sentí la necesidad de recomenzar desde las ruinas, desde las dificultades, la falta de políticas públicas, los salarios magros, el deseo de hacer cosas diferentes, y que hay que recomenzar las veces que sea posible. Agradezco y felicito a la Subsecretaría de Cultura por este evento”.

Durante la jornada se desarrolló el taller “Ruka Chillka – Recuperando la Historia y Memoria de Cutral Co. Un diálogo entre Wenceslao Navarrete y Perico”, una propuesta en formato radioteatro que permitió recuperar parte de la historia y la memoria de la comunidad. A su vez, la Expo Vocacional recibió a estudiantes de distintos establecimientos educativos de la ciudad, que recorrieron los stands y conocieron diferentes alternativas para continuar sus estudios.