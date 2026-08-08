Reactivan el acueducto Los Barreales con agua para Cutral Co y Plaza Huincul

El lago presenta algos niveles de turbidez pero se comenzó a operar

Los inconvenientes que generó el temporal de lluvia y nieve provocaron que el suministro de agua a la Comarca Petrolera sea muy dificultoso.

La buena noticia este sábado es que el sistema de Los Barreales comenzó a funcionar aunque con altos niveles de turbidez. El lago Los Barreales se utiliza como decantador natural del agua del río Neuquén para abastecer a la central hidroeléctrica Planicie Banderita.

Con la temporal que lleva más de una semana en la provincia, la cantidad de residuos en el agua es muy superior a la acostumbrada y el sistema de resiente. Además la captación en el lago sufrió cortes de energía y los caminos para llegar fueron muy dificultosos.

El EPAS informó esta tarde, que Los Barreales comenzó a bombear agua y trae alivio a las familias de Cutral Co y Plaza Huincul. Los problemas eléctricos persisten así que se recomienda consumir agua con moderación.

El presidente del EPEN, Mario Moya, destacó que están trabajando con todo el personal disponible para reponer el servicio lo más rápido posible. Sin embargo, señaló que la tarea implica recorrer gran parte de la línea eléctrica para detectar los puntos con mayor acumulación de nieve y de “manguitos de hielo” -formaciones que provocan el contacto entre los conductores, con ramas o con algún otro objeto ubicado debajo-.