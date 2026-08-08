Casi 1500 camiones esperan por la apertura del Paso Pino Hachado, ¿por qué 500 están en Cutral Co y Huincul?

La comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul les prestó asistencia y acompañamiento en estos días de frío

Cutral Co y Plaza Huincul se transformaron en el lugar elegido por los camioneros para las extensas, tediosas e interminables jornadas de espera para que se abra el paso Pino Hachado.

Cada mañana hay un parte en el que se espera la apertura, en los últimos días sin suerte. El mecanismo de organización indica que se abre el paso, salen camiones desde Las Lajas y se corre la fila, de Zapala van a Las Lajas y desde Cutral Co y Huincul hacia Zapala.

Como el paso está cerrado por la nieve, los camiones comenzaron a quedarse en Arroyito y luego en Senillosa, finalmente son detenidos en Neuquén capital, en la zona de Autovía Norte.

Según la información publicada por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo continúa trabajando de manera coordinada en distintos puntos de la provincia para asistir a los transportistas afectados por la emergencia meteorológica.

Actualmente, 1.411 camiones permanecen distribuidos en Las Lajas, Zapala, Plaza Huincul/Cutral Co y Plottier-Senillosa y Neuquén capital donde se mantienen operativos de asistencia y monitoreo permanente.

Se informó esta distribución de los camiones:

Zapala: 353 camiones

Plaza Huincul/Cutral Co: 498 camiones

Las Lajas: 280

Plottier – Senillosa: 280 camiones distribuidos en Arroyito, báscula en ruta 22, colectora Santa Cruz, y Autovía Norte

Que la mayor concentración de camiones sea en Cutral Co y Plaza Huincul se debe a la asistencia permanente que han recibido desde el primer día. Se les brindó un lugar para bañarse, en el Parque de la Ciudad además hay varios baños disponibles, hubo varias actividades solidarias para acercarles comida, abrigo, se les hizo un control médico y se los ordena desde Protección Civil para que la fila hacia Zapala sea respetada.

En otras localidades hubo quejas por la falta de asistencia, sobre todo de lugar para sanitarios y alimento. Cutral Co y Plaza Huincul han demostrado organización civil, solidaridad y empatía con quienes deben esperar en la ruta.