Paro de trabajadores de Unipa, que brinda seguridad en las escuelas de Cutral Co y Huincul

Trabajadores y trabajadoras de seguridad privada de la empresa Unión Patagónica comenzaron un paro de actividades por falta de pago de sus salarios.
Desde CTA Autónoma se informó que la medida se toma por el retraso en el pago de haberes. “La empresa argumenta que no le pagaron de provincia, por eso no puede pagar, pero se venció el plazo legal que tenían, este viernes y por la medianoche comenzaron con una medida de fuerza”, informó Daniel Herrera.
La medida de fuerza responde a la continuidad del retraso. “Siempre que tienen que pagar un viernes, se toman el fin de semana y pagan a la semana siguiente, sin considerar a las familias de los trabajadores”, dijo Herrera
Conflicto en el hospital
Una situación similar ocurre con la nómina de CBS que brinda servicios de maestranza del hospital, que no tomaron medidas de fuerza pero que consideran hacerlo si no reciben el pago de sus haberes.