Leí poesía en el Festival del Libro, un momento inolvidable

Soy Cecilia Soberon, periodista de Cutral Co al Instante así que es extraño ser parte de una noticia, pero escribo estas líneas para agradecer

Soy Cecilia Soberon, periodista de Cutral Co al Instante así que es extraño ser parte de una noticia, pero escribo estas líneas para agradecer. En la mañana de este sábado 8 de agosto estuve en el Festival del Libro “El mundo en Letras” para leer poesía.

Fue la presentación local del libro “Llave Rota. Lectoras que escriben desde Neuquén”. Es una antología de poesía de doce lectoras escritoras que participaron del taller creativo Llave Rota, que coordina Romina Olivero.

El libro recorrió librerías, bibliotecas y espacios culturales en Neuquén, Cipolletti y Junín de los Andes pero quería que estuviera también en Cutral Co.

Conté un poco como una persona que no sabe nada de poesía termina escribiendo con solo leer y dejar fluir. Y fue gracias al espacio que me brindaron en la celebración del libro y la escritura, del arte literario que es el festival “El mundo en Letras”.

Estoy muy agradecida del espacio, especialmente de la escucha atenta y amable de Cristian Garcés. Y de todos los que asistieron a esta presentación.