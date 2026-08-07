Cutral Co: Nuevo equipamiento para acompañar el crecimiento de Alianza

La entidad recibió indumentaria y pelotas.

El municipio de Cutral Co realizó la entrega de indumentaria de entrenamiento y pelotas al Club Social y Deportivo Alianza, destinadas a todas sus categorías, desde Predécima hasta Primera división.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del club y contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco; el presidente de Alianza, Fabián Vega; el secretario de la institución, Agustín Aciar; Elida González, integrante de la comisión directiva; además de jugadores y entrenadores.

Durante la actividad, el jefe comunal, Rioseco destacó la importancia de continuar fortaleciendo el deporte local. “Para nosotros es muy importante el deporte”.

“Trabajamos en infraestructura, desarrollo y equipamiento para cada sector. Alianza nació con el esfuerzo de los vecinos y hoy estamos escribiendo una nueva historia con esta obra que vamos a inaugurar a fin de año, que estará al servicio de los chicos y de la familia”, apuntó.

En relación con los objetivos deportivos del club, el jefe comunal agregó que “Vamos por el bicampeonato. El sueño es llegar a Primera. Si trabajamos, si somos eficientes y disciplinados, haremos ruido a nivel nacional”.