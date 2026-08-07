El barrio Centro Sur invita a una jornada gratuita de ajedrez

En la sede vecinal

La sede vecinal Centro Sur realizará este domingo 9 de agosto una Juntada de Ajedrez, una propuesta abierta a la comunidad que busca reunir a aficionados y jugadores de todos los niveles para compartir una tarde dedicada al deporte ciencia.

La actividad comenzará a las 18:00 horas y se desarrollará en la sede vecinal Centro Sur, ubicada en Elordi 28, junto al Natatorio Municipal.

Desde la organización informaron que la participación será libre y gratuita, por lo que podrán sumarse personas de todas las edades, tanto quienes deseen dar sus primeros pasos en el ajedrez como jugadores con experiencia.