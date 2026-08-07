7 de agosto: habrá procesión y misa por San Cayetano, el patrono del trabajo

Este 7 de agosto, la comunidad católica de la capilla San Sebastián en Cutral Co celebrará la jornada que este año tiene el lema “Con San Cayetano, servir, confiar y amar como hermanos”.
Desde las 10 de este viernes hubo adoración eucarística. Mientras que a partir de ls 17 se realizará la procesión en el barrio donde se levanta la capilla, en el barrio Parque Oeste de Cutral Co situada en Varvarco y Moquehue.
A las 18 se celebrará la misa solemne. Una vez finalizada se hará un encuentro para compartir algo entre los asistentes.