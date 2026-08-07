Petrolero Argentino tendrá asamblea el lunes 17 de agosto

En el orden del día figurará la aprobación de balances y el recambio de autoridades

Después de realizar los trámites ante la dirección de Personería Jurídica, se confirmó que la asamblea del club se hará el lunes 17 de agosto.

En el orden del día estará la aprobación de balances y también el recambio de autoridades. Fuentes allegadas a la comisión afirman que no se presentarán para la renovación por lo que solamente habría una lista en marcha.

Esta tarde un grupo de socios realizará un banderazo pacífico para reclamar fecha de asamblea, que es el mismo grupo que intenta tomar la conducción de la institución.

En principio Eduardo Hermosilla no seguiría en la conducción por el lado del fútbol, Iván Álvarez tampoco lo haría por parte de folclore, se tendrá que decidir el lunes 17 de agosto quiénes asumen la responsabilidad de llevar adelante el club de Plaza Huincul.