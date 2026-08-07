“El mundo en letras”: el festival del libro y la expo vocacional ya se viven en Cutral Co

Para hoy está prevista la presentación de Carlos Skliar.

Se cumple hoy la segunda jornada de la 4° edición del Festival del Libro y Expo Vocacional “El Mundo en Letras” en el centro cultural José Héctor Rioseco. La agenda es variada y destinada a niños, jóvenes, docentes y familias.

El jueves, y a pesar de las condiciones climáticas adversas, se hizo la apertura.

Durante este primer día se destacó la presentación del libro “Narrativas Vigentes Cutral Co – Plaza Huincul, Una Comunidad”, de las autoras locales Marisa Mónica Reyes y Elsa Beatriz Moreno.

También tuvo lugar el minitaller “Mediando las lecturas en las escuelas”, a cargo de Iván Ramiro Nicola y Sabrina Wajnbaum, representantes del Centro de Documentación e Información Educativa (CeDIE) del Consejo Provincial de Educación.

El cierre estuvo a cargo de los Musis con un espectáculo participativo que reunió a niños y familias y puso el broche final al primer día.

Este viernes la propuesta empezó a las 9 y hoy se destaca la presentación de Carlos Skliar.