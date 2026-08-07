MIRNA INÉS SANCHO

NECROLÓGICA QEPD

19/06/1973 – 06/08/2026



“Mamá nos enseñaste a pelearla siempre y a nunca bajar los brazos. Hoy te toca descansar después de tantas batallas. Gracias por tanto mamá, te amamos mucho. Siempre juntos. Tu familia”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 07/08/2026 a las 16:00 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.