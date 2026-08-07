Organizaciones y agrupaciones políticas marcharon en Cutral Co

La convocatoria de este jueves mientras se debatía en el Congreso el proyecto de la llamada ley de extranjerización.

Este jueves mientras se debatía en Nación la propuesta de ley de propiedad privada o como se la conoce de extranjerización de la tierra, diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas se reunieron en la esquina de Roca y Carlos H Rodríguez, para marchar pos las calles céntricas.

En el lugar, los referentes del sindicato docente Aten, del Frente y la Participación Neuquina de Plaza Huincul, la comunidad mapuche urbana Xem Kimvn y el Partido Obrero, entre otros, hablaron ante la concurrencia de las personas que se congregaron en el lugar.