Organizaciones y agrupaciones políticas marcharon en Cutral Co

Este jueves mientras se debatía en Nación la propuesta de ley de propiedad privada o como se la conoce de extranjerización de la tierra, diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas se reunieron en la esquina de Roca y Carlos H Rodríguez, para marchar pos las calles céntricas.
En el lugar, los referentes del sindicato docente Aten, del Frente y la Participación Neuquina de Plaza Huincul, la comunidad mapuche urbana Xem Kimvn y el Partido Obrero, entre otros, hablaron ante la concurrencia de las personas que se congregaron en el lugar.