Hoy habrá simulacro en la destilería de YPF de Plaza Huincul

Es hoy a las 11.

Este viernes 7 de agosto, a las 11:00, se realizará un simulacro general de emergencia en el Complejo Industrial Plaza Huincul (CIPH) que pertenece a la empresa YPF.

Durante el ejercicio, se desplegarán recursos operativos y de respuesta a emergencias de YPF, con participación de organismos externos como bomberos, Defensa Civil, Policía y servicios de salud.

Se trata de una actividad programada de entrenamiento, por lo que la movilización de personal y vehículos en la zona responderá exclusivamente al desarrollo del simulacro.

Se advirtió a la población que este ejercicio que se hará en la refinería de YPF, en el barrio Uno implicará el uso de sirenas y para no generar alarma se confirmó que es un simulacro.