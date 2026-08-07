Piedra del Águila abre la convocatoria a artistas que quieran ser parte del Tremn Tahuen

Se pueden presentar solistas vocales, instrumentales, recitadores, dúo o grupos musicales

El festival nacional de folclore patagónico que se realiza en Cutral Co convoca a artistas de toda la región. En Piedra del Águila se realizará una selección, ya que el municipio cuenta con una subsede.

Quienes quieran participar, pueden hacerlo en estas categorías: Solista vocal, solista instrumental, recitador, dúo vocal y grupo musical.

El evento para la selección será el 5 de septiembre desde las 17 en el museo Arqueolótico de la ciudad, donde también se realizan las inscripciones.

Por más consultas, se pueden comunicar al 2942 51-8861, en el Museo Arqueológico o mediante el correo adm.culturapda@gmail.com

El Tremn Tahuen es un festival con décadas de trayectoria que se lleva a cabo en el Centro Cultural José Rioseco, de Cutral Co. Allí conviven artistas patagónicos que se dedican al folclore con figuras de renombre nacional, que son convocadas cada año.









