Las 32 viviendas para adultos mayores se construirán en Plaza Huincul

Se firmó el convenio entre Provincia y el municipio.

El proyecto de construcción de 32 casas para adultos mayores en Plaza Huincul fue acordado después del convenio que firmó el gobierno provincial con el municipio local.

Se trata de un plan que contempla 32 viviendas, con espacios destinados a actividades comunes, recreativas y de esparcimiento. Incluirá un gimnasio, pileta cubierta, biblioteca y un sector de parrillas.

Estará ubicado sobre las avenidas Schreiber y Cutral Co, en el predio del Parque Perito Moreno, dentro del barrio Universitario, y estará destinado a adultos mayores que no cuenten con vivienda propia.

La firma estuvo encabezada por el intendente Claudio Larraza y el gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa. Contó con la participación de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Omar Dietrich.

Se informó que la elección del lugar de emplazamiento permitirá un acceso inmediato al corredor sanitario, debido a la cercanía con el Hospital Complejidad VI, y también contará con la ventaja de ubicarse a pocos metros de la comisaría Sexta de Plaza Huincul.

Asimismo, el complejo dispondrá de un servicio de seguridad destinado a brindar mayor tranquilidad y resguardo a sus residentes.

Al respecto, el intendente Larraza destacó la importancia estratégica del emplazamiento del complejo, al encontrarse en una zona consolidada de la ciudad que cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la conexión a los servicios básicos.

Además, remarcó que esta ubicación permitirá brindar a los adultos mayores un espacio de contención, comodidad y cercanía con los principales servicios, evitando la necesidad de emplazar el complejo en sectores que aún no cuentan con el desarrollo urbano y la infraestructura requerida para un proyecto de estas características.

El proyecto ejecutivo abarcará una superficie total de 7.000 m2 e incluirá dos tipologías de viviendas. Las unidades de un ambiente contarán con baño completo, cocina-comedor y dormitorio integrados, distribuidos en una superficie de 35 metros cuadrados.

Por su parte, las viviendas de dos ambientes dispondrán de baño, cocina-comedor, estar y un dormitorio independiente, alcanzando una superficie de 50 m2. Ambos prototipos contarán con terraza individual y estarán acompañados por diversas áreas comunes destinadas al encuentro, la recreación y el bienestar de sus residentes.

Esta iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Ejecutivo Municipal para dar respuesta a la demanda habitacional de adultos mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad debido a la falta de vivienda propia. En este sentido, el complejo habitacional se proyecta como un espacio pensado para ofrecer seguridad, accesibilidad, integración y una mejor calidad de vida a quienes resulten beneficiarios.