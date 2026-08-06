Neuquén entregó 800 armas para su destrucción definitiva

El material corresponde a elementos secuestrados en causas penales ya finalizadas

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén entregó al Registro Nacional de Armas (Renar) 800 armas de fuego, 250 kilos de municiones, 400 cargadores y 27 miras telescópicas para su traslado y posterior destrucción definitiva.

El material corresponde a elementos secuestrados en causas penales ya finalizadas y será destruido en el Banco Nacional de Materiales Controlados, en Buenos Aires, según lo establecido por la Ley 25.938.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la medida como parte de la estrategia de seguridad provincial y afirmó que “un Neuquén más seguro es un Neuquén con menos armas”. Además, señaló que 100 de las armas entregadas fueron secuestradas en procedimientos vinculados al microtráfico.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la acción forma parte del trabajo conjunto con la Policía provincial y organismos nacionales para reducir la circulación de armas relacionadas con hechos delictivos.