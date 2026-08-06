Camioneros siguen varados: en Cutral Co les donaron un sabroso almuerzo

La familia Gómez - Cares preparó locro y se los donó a los choferes que aguardan pasar a Chile.

La espera de los 450 choferes que están varados en Cutral Co continúa. El cierre del paso fronterizo Pino Hachado hizo que no pudiera salir ninguno de los vehículos con destino oeste.

En el bufet que está en el Parque de la Ciudad, la familia Cares, acostumbrada a realizar actividades solidarias, solicitó permiso para utilizar la cocina y elaborar un plato caliente para repartir entre los choferes que aguardan en Cutral Co.

Tanto Javier, como su mamá Sandra Gómez pusieron manos a la obra y cocinaron un locro que fue entregado a los conductores que quisieran aprovechar el convite.

En algunos casos, los propios choferes se acercaron con sus recipientes y, en otros casos, los retiraban en las bandejas para que pudiera llevarlos.

La jornada de nieve intensa también otro grupo entregó viandas, en uno de los casos el plato fue lentejas.

En este sector del Parque de la Ciudad, los transportistas son asistidos por Protección Civil de Cutral Co y el sindicato Camioneros. Además, del SIEN. Se posibilita el uso de sanitarios con duchas.