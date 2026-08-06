Plaza Huincul repatió leña durante el temporal de nieve

Se realizó la entrega de aproximadamente 2 mil kilos de leña

Ante las intensas nevadas que afectaron a Plaza Huincul y la región, la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad llevó adelante un operativo especial de asistencia en el marco del Plan Calor, con el objetivo de garantizar el acompañamiento a las familias que más lo necesitan durante las bajas temperaturas.

Durante la jornada se realizó la entrega de aproximadamente 2 mil kilos de leña, alcanzando a más de 60 familias empadronadas en el programa. La distribución se enfocó en aquellos hogares que requieren mayor apoyo para afrontar las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días.