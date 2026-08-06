Inicia la venta de entradas anticipadas para el encuentro entre Alianza y Patagonia

El Club Social y Deportivo Alianza puso a la venta las entradas anticipadas para el partido ante Patagonia, correspondiente a la fecha 20 del Torneo Oficial, que se disputará este domingo.
Los interesados en adquirir sus tickets pueden dirigirse a la sede del club a partir de las 18:00 horas. Desde la institución informaron que el pago de las mismas debe realizarse únicamente en efectivo.
Valores de las entradas:
- Popular: $7.000.
- Platea: $10.000.
El club convoca a sus seguidores a retirar las localidades con antelación para el compromiso del día domingo.