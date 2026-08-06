Inicia la venta de entradas anticipadas para el encuentro entre Alianza y Patagonia

Alianza puede lograr el Bicampeonato en Lifune

El Club Social y Deportivo Alianza puso a la venta las entradas anticipadas para el partido ante Patagonia, correspondiente a la fecha 20 del Torneo Oficial, que se disputará este domingo.

Los interesados en adquirir sus tickets pueden dirigirse a la sede del club a partir de las 18:00 horas. Desde la institución informaron que el pago de las mismas debe realizarse únicamente en efectivo.

Valores de las entradas:

Popular: $7.000.

$7.000. Platea: $10.000.

El club convoca a sus seguidores a retirar las localidades con antelación para el compromiso del día domingo.