Choque en la Ruta 237: una camioneta funeraria impactó contra un camión con gas propano

A pocos kilómetros del ingreso a Villa El Chocón

Un siniestro vial se registró este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 237, a pocos kilómetros del ingreso a Villa El Chocón, donde una camioneta funeraria colisionó contra un camión que transportaba gas propano hacia Chile. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor resultó herido y fue trasladado a una clínica privada de Neuquén capital.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 en el kilómetro 1291 de la Ruta 237, aproximadamente seis kilómetros antes del acceso a Villa El Chocón.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Neuquén, la camioneta perteneciente al servicio de Sepelios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier circulaba desde Picún Leufú hacia Plottier luego de trasladar a una persona fallecida. Por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, cruzó de carril e impactó contra el lateral izquierdo del camión, a la altura de sus cuatro ruedas.

El camión, que se dirigía desde Neuquén hacia Chile con una carga de gas propano, era conducido por un hombre que indicó que observó cómo la camioneta invadió su carril y realizó una maniobra hacia la banquina para evitar un choque frontal. Sin embargo, la colisión no pudo evitarse y terminó produciéndose de manera lateral.

Producto del impacto, el conductor de la camioneta sufrió un corte en la cabeza, una lesión en uno de sus brazos y diversos golpes en el cuerpo. Fue asistido en el lugar, trasladado inicialmente al Hospital de Villa El Chocón y luego derivado a un centro privado de Neuquén capital para una evaluación más compleja.

Las dos mujeres que viajaban como acompañantes también fueron atendidas por personal médico. Presentaban golpes y contusiones, aunque no revestían gravedad. De todos modos, fueron trasladadas al hospital local para descartar posibles lesiones internas.

El conductor del camión resultó ileso y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las pericias y actuaciones correspondientes. Ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales como consecuencia del fuerte impacto.

Personal policial trabajó en la zona para determinar las circunstancias que provocaron el accidente y ordenar la circulación sobre la Ruta Nacional 237.