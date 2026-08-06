EPAS trabaja para restablecer el servicio de agua en Cutral Co y Plaza Huincul por el temporal

Se registran inconvenientes asociados a problemas en el suministro eléctrico y al incremento de la turbidez de los ríos

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó una actualización sobre la situación del abastecimiento de agua potable en la Comarca Petrolera, donde los sistemas de producción continúan afectados por el intenso temporal de lluvia, viento y nieve que impacta a la provincia de Neuquén.

Según detalló el organismo, los dos sistemas de abastecimiento presentan inconvenientes debido a las condiciones climáticas.

En el Sistema Barreales, el suministro continúa afectado por la falta de energía eléctrica provista por el EPEN, mientras que el estado de los caminos dificulta la transitabilidad y el acceso al sector.

En tanto, en Buena Esperanza, el servicio eléctrico fue restablecido, aunque un tablero presenta fallas. Esta situación mantiene reducida la producción de agua potable y el proceso de potabilización permanece restringido debido a trabajos que se realizan en los filtros.

Plan de abastecimiento parcial

Ante este escenario, el EPAS implementó un esquema de distribución para garantizar el suministro domiciliario de manera parcial en las localidades afectadas.

Los horarios establecidos son:

Turno matutino: de 6:00 a 11:00 .

de . Turno vespertino: de 18:00 a 23:00.

Desde el organismo solicitaron a los vecinos extremar el cuidado del agua y realizar un uso responsable del recurso mientras continúan las tareas para normalizar el servicio.