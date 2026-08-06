Finalizó el torneo de fútbol femenino en Plaza Huincul

Bajo Cero se consagró campeón

La Dirección de Deportes de Plaza Huincul concluyó el torneo de fútbol femenino que reunió a equipos de la localidad. La jornada tuvo como objetivo fomentar el encuentro, la competencia y la participación deportiva entre las integrantes de los diferentes planteles.

Tras disputarse los encuentros finales, se definieron las posiciones del certamen, donde el equipo Bajo Cero obtuvo el primer puesto. El podio se completó con El Rejunte en la segunda ubicación y El Depo en el tercer lugar, mientras que Las Guerreras finalizaron en la cuarta posición.

Desde la Municipalidad de Plaza Huincul señalaron que la institución acompaña estas propuestas para promover la integración y el fortalecimiento de las distintas disciplinas deportivas en la comunidad.