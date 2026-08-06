Abrieron las inscripciones para los talleres culturales de la Casa de Cultura de Cutral Co

Destinadas a niños, jóvenes y adultos

Cutral Co informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los talleres culturales que se dictarán en la Casa de Cultura.

La propuesta incluye una variada oferta de actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de fomentar el desarrollo artístico y la participación de la comunidad en espacios de formación cultural.

Entre los talleres disponibles se encuentran:

Violín.

Comedia Musical.

Danzas Clásicas.

Dibujo.

Pintura para Adultos.

Desde el municipio indicaron que las inscripciones se realizan de manera presencial en las instalaciones de la Casa de Cultura, en el horario de 9 a 13 horas.