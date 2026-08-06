LIFUNE dictará capacitación sobre el Sistema COMET en Neuquén

La Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) realizará este viernes 7 de agosto una jornada de capacitación sobre el Sistema COMET. La actividad tendrá lugar en la sede de la institución, ubicada en Alderete 1330 de Neuquén Capital.
El Sistema COMET es la herramienta utilizada para la gestión, organización y administración de las competencias del fútbol argentino. La instrucción estará a cargo de Martín Parianni, integrante del Consejo Federal del Fútbol Argentino.
Cronograma de la jornada
La capacitación se desarrollará en tres turnos según los destinatarios:
- 17:00 hs: Representantes de los clubes.
- 18:30 hs: Árbitros de Primera, Reserva, 5ª y 6ª División.
- 19:30 hs: Árbitros de 7ª, 8ª, 9ª y 10ª División.
A través de esta iniciativa, la liga busca la actualización y profesionalización de los integrantes del fútbol regional.