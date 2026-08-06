Natasha, la pastelera de Cutral Co que endulzó una celebración solidaria y se quedó con el premio a la creatividad

Recientemente fue reconocida con el primer premio a "La torta más creativa" en el evento solidario "La Torta Infantil Más Larga del Mundo".

Una pequeña cocina de Cutral Co fue el punto de partida de una historia que terminó brillando en Neuquén. Allí, entre preparaciones artesanales, dedicación y muchas horas de trabajo, nació Dulce Delirio, el emprendimiento de pastelería de Natasha Correa, quien recientemente fue reconocida con el primer premio a “La torta más creativa” en el evento solidario “La Torta Infantil Más Larga del Mundo”.

La propuesta se desarrolló en el barrio Jaime de Nevares de la ciudad de Neuquén, como parte de los festejos por el Día de las Infancias. Fue una jornada que reunió a trabajadores gastronómicos, emprendedores y colaboradores con un mismo objetivo: compartir y regalar un momento especial a niñas y niños.

Natasha llegó a esta experiencia casi de casualidad. Vio la convocatoria a través de un video de TikTok y, en un primer momento, la idea era simplemente colaborar con la donación de una torta. Sin embargo, luego surgió la posibilidad de formar parte del grupo gastronómico que llevaría adelante el desafío y decidió aceptar.

“El evento fue 100 % solidario, trabajaron muchísimas personas”, contó la pastelera de Cutral Co, destacando el esfuerzo colectivo detrás de una iniciativa que buscó unir la gastronomía con la solidaridad.

Detrás del reconocimiento hay una historia de esfuerzo y crecimiento. Natasha lleva adelante su emprendimiento desde su hogar: cada torta, cada preparación y cada detalle salen de su propia cocina. “Tengo un emprendimiento chiquito de pastelería en mi casa”, explicó con orgullo.

En 2025 logró uno de sus objetivos al egresar de Cocineros Patagónicos, formación que le permitió seguir perfeccionándose en el mundo gastronómico. Desde entonces comenzó a impulsar su proyecto a través de las redes sociales y participando en ferias, dando sus primeros pasos como emprendedora.

Hoy, el premio obtenido en Neuquén no solo reconoce una creación dulce y original, sino también el compromiso, la creatividad y la pasión de una joven pastelera que desde Cutral Co busca abrirse camino en el mundo de la gastronomía.

Quienes quieran conocer sus trabajos pueden encontrarla en Instagram como @dulce_delirio_cake y en Facebook como Dulce Delirio.