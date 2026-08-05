Una mujer embarazada resultó herida en un triple accidente en la ruta nacional 22

Los bomberos debieron rescatar a las personas que quedaron atrapadas en el auto rojo

Un incidente vial de proporciones ocurrió a pocos kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul generó un corte prolongado de la ruta nacional.

Fue a unos pocos kilómetros de Challaco, en condiciones climáticas extremas. Participó un camión y dos vehículos, uno de ellos quedó entre dos camiones y los ocupantes quedaron atrapados. Y una camioneta quedó volcada en una de las banquinas.

Por esa razón debió intervenir dos dotaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul para rescatarlos, entre ellos a una mujer que está embarazada.

Todos fueron trasladados hacia el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul para su atención.

Se formó una extensa fila de vehículos ya que se interrumpió el tránsito por el camión que quedó atravesado y el tiempo que tardaron los bomberos en extraer a las personas atrapadas.

Cerca de las 22 h se habilitó el tránsito y comenzó a normalizarse el paso. Se pide no viajar hacia Neuquén en estas condiciones climáticas