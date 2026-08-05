Neuquén licitará el primer mamógrafo digital para el hospital de Rincón de los Sauces

El gobernador Rolando Figueroa puso en marcha el proceso de licitación para adquirir el primer mamógrafo digital directo destinado al hospital Rincón de los Sauces Carlos (Pocho) Fuentes.
La medida quedó formalizada mediante el decreto 1048/2026, firmado junto al ministro de Salud, Martín Regueiro, y publicada en el Boletín Oficial. La cartera sanitaria deberá presentar las bases y condiciones de la licitación en un plazo máximo de 30 días.
El nuevo equipo permitirá mejorar la calidad de los estudios, agilizar los diagnósticos y evitar derivaciones a otros centros de mayor complejidad, fortaleciendo la detección temprana de patologías como el cáncer de mama.
La instalación se realizará en un sector especialmente acondicionado del hospital, que fue ampliado durante la actual gestión para reforzar la atención sanitaria en la Región Vaca Muerta.