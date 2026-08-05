Plaza Huincul: realizarán una jornada de vacunación gratuita

En el barrio 25 de Mayo

Copelco, en conjunto con el sistema de salud y la comisión vecinal del barrio 25 de Mayo, llevará adelante una jornada de vacunación destinada a la comunidad el próximo jueves 6 de agosto, en el centro comunitario del barrio 25 de Mayo, ubicado en Julio Argentino Roca 1372, en Plaza Huincul.

La actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas y tendrá como objetivo facilitar el acceso a la inmunización de la población mediante la aplicación de vacunas antigripales y las correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación para adultos.