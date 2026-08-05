Figueroa rechazó la extranjerización de tierras y el Senado retiró el capítulo sobre venta a extranjeros

El oficialismo nacional decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ratificó su rechazo a la extranjerización de tierras durante un acto de entrega de lotes a familias en Varvarco, en el norte neuquino, en momentos en que el Senado de la Nación debatía modificaciones vinculadas a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“De ninguna manera vamos a entregar tierras fiscales a extranjeros”, afirmó el mandatario provincial, luego de anunciar que había enviado a la Legislatura neuquina un proyecto para modificar la Ley Provincial N.º 263 de Tierras y reforzar la protección sobre los bienes fiscales de Neuquén.

Figueroa sostuvo que la tierra debe estar vinculada al desarrollo productivo y al arraigo. “Con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestros activos”, expresó, y agregó: “Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos, y el nivel de desarrollo va atado a la producción. Ese es el camino”.

La iniciativa provincial busca establecer que las tierras fiscales de Neuquén solo puedan ser adjudicadas, vendidas o arrendadas a ciudadanos argentinos o a personas jurídicas constituidas en el país. Además, plantea priorizar proyectos productivos, ganaderos y turísticos.

El Senado quitó el capítulo sobre tierras extranjeras

En paralelo, el oficialismo nacional decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, luego de los pedidos realizados por sectores aliados.

La definición se tomó este miércoles durante una reunión en el bloque de la Unión Cívica Radical, con participación de representantes oficialistas y la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. El objetivo fue garantizar la sesión prevista para este jueves a las 14, luego del cuarto intermedio establecido el mes pasado.

La eliminación de ese apartado permitió destrabar las negociaciones y sostener el tratamiento del resto de la iniciativa, aunque dejó afuera uno de los puntos que había generado mayor debate político.

De esta manera, mientras Neuquén avanza con una legislación propia para proteger sus tierras fiscales, el Senado modificó el proyecto nacional y dejó fuera el capítulo vinculado a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.