Red Solidaria impulsa una campaña de donación de lana

Con el objetivo de confeccionar mantas

La organización Red Solidaria Plaza Huincul y Cutral Co lanzó una campaña solidaria para recolectar ovillos y restos de lana con el objetivo de confeccionar mantas que serán entregadas a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Desde la organización informaron que se reciben tanto ovillos completos como restos de lana de cualquier color, ya que cada donación contribuirá a la elaboración de las mantas.

Las personas interesadas en colaborar o solicitar más información pueden comunicarse a través de Red Solidaria Cutral-PH (en Facebook) o al teléfono 299 4570139.