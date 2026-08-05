La nieve llegó a la comarca y Copelco pide extremar las medidas de seguridad

Emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes, especialmente aquellos vinculados con la red eléctrica.

Tal como lo anticipaban los pronósticos meteorológicos, este miércoles comenzaron las nevadas en la Comarca Petrolera, generando un paisaje invernal y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

Ante este escenario, desde Copelco emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes, especialmente aquellos vinculados con la red eléctrica.

La cooperativa recordó que, en caso de encontrar cables, postes o luminarias caídos a causa de la nieve, es fundamental no acercarse ni tocarlos, ya que pueden representar un grave riesgo para la seguridad de las personas.

Además, solicitaron a la comunidad actuar con responsabilidad y dar aviso inmediato ante cualquier situación de emergencia o desperfecto en la vía pública.

Para realizar reclamos o informar incidentes, los vecinos pueden comunicarse al 114 o al teléfono 496-1182. También está disponible el Chatbot de Copelco, a través del número 2994-719792.